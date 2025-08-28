RB-Abschied naht: Simons zu Vertragsgesprächen freigestellt

SID 28.08.2025 • 15:12 Uhr Der Abschied des Jungstars naht, offenbar zieht es ihn nach England.

Der Abschied von Jungstar Xavi Simons bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht offenbar kurz bevor. Wie der Verein bekannt gab, wurde der Offensivspieler zu Vertragsgesprächen freigestellt. Laut Bild und Sky soll der 22-Jährige bereits in London sein, den Medienberichten zufolge gelten die Premier-League-Klubs FC Chelsea und Tottenham Hotspur als Interessenten.

Trainer Ole Werner bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky), dass sich Simons derzeit mit anderen Vereinen austauschen könne. „Stand jetzt ist es aber so, dass er nach wie vor bei uns unter Vertrag steht“, erklärte der 37-Jährige am Donnerstag. Er wolle „nicht vorweggreifen. Am Ende wird man sehen, wo die Reise hingeht.“

Erst im Januar hatte RB den niederländischen Nationalspieler von Paris Saint-Germain nach einer Leihe fest verpflichtet. Dass Simons ein Spieler mit „außergewöhnlich Fähigkeiten ist, haben wir in den letzten Wochen mehrfach betont, das hat er in seiner Zeit hier auch mehrfach unter Beweis gestellt“, erklärte Werner. Dennoch würden solche Themen zum Fußball dazugehören, betonte er. Ein Verein müsse vorbereitet sein, solche Veränderungen aufzufangen und auch Leipzig habe „eine klare Idee“ bei einem möglichen Abgang von Simons.