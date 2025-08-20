Sky: Toptalent Wanner wechselt von Bayern zur PSV

SID 20.08.2025 • 15:59 Uhr Der 19-Jährige soll 15 Millionen Euro kosten und ist bereits der fünfte Offensiv-Abgang der Münchner im Sommer.

Bayern München gibt offensichtlich den nächsten Offensivspieler ab. So soll Toptalent Paul Wanner vom deutschen Fußball-Rekordmeister zur PSV Eindhoven in die Niederlande wechseln. Dies berichtet Sky. Demnach erhalten die Bayern für den 19-Jährigen eine fixe Ablöse von 15 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann sich die Summe noch erhöhen. Die Münchner sichern sich dem Vernehmen nach aber eine Rückkaufoption für den U21-Nationalspieler.

Wanner, der aktuell wegen einer Bänderverletzung ausfällt, gilt als hochveranlagt und war in der vergangenen Saison an den Bundesligisten 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Davor hatte er als Leihspieler beim Zweitligisten SV Elversberg gespielt. Bei den Bayern schaffte er angesichts großer Konkurrenz nicht den erhofften Durchbruch. Mit der PSV kann Wanner in der kommenden Saison immerhin Champions League spielen.