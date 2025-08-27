Trotz Kritik: Trainerverband steht hinter Handshake-Dialog

SID 27.08.2025 • 12:13 Uhr BDFL-Präsident Benno Möhlmann betont die Vorzüge der Neuerung.

Der Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) steht trotz der jüngsten Kritik einiger Trainer hinter dem neu eingeführten Handshake-Dialog im Profifußball.

„Ich denke, dass solche kurzen Treffen vor dem Spiel dabei helfen, sich besser kennenzulernen und ein größeres Verständnis füreinander zu entwickeln“, sagte BDFL-Präsident Benno Möhlmann: „Außerdem haben sowohl Schiedsrichter als auch Trainer die Möglichkeit, Vorkommnisse aus der Vergangenheit anzusprechen oder auf Besonderheiten im anstehenden Spiel hinzuweisen.“

Der zum Saisonstart implementierte Handshake-Dialog 70 Minuten vor dem Anpfiff zwischen Schiedsrichtern, Kapitänen und Trainern in der Kabine soll laut Schiriboss Knut Kircher einen „kurzen Austausch“ ermöglichen: „Es geht darum, gewisse Erwartungshaltungen und offene Fragen zu klären.“ Trainer wie Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) und Lukas Kwasniok (1. FC Köln) hatten die Neuerung zuletzt dennoch infrage gestellt. Möhlmann betonte dagegen die Vorzüge.