Vázquez-Deal: Diese Rolle spielten Alonso und Kroos

SID 28.08.2025 • 15:03 Uhr Lucas Vázquez spricht über seinen Wechsel zu Bayer Leverkusen. Der frühere Real-Star erklärt, welche Rolle Xabi Alonso und Toni Kroos dabei gespielt haben.

Bei seinem Wechsel zu Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen hat Lucas Vázquez auch auf den Rat von alten Weggefährten vertraut.

Er habe natürlich mit Xabi Alonso, Toni Kroos, aber auch Daniel Carvajal, alle mit Erfahrungen in Leverkusen und bei Real Madrid, gesprochen, sagte Vázquez am Donnerstag: „Alle haben bestätigt, dass es eine gute Option und ein sehr empfehlenswerter Ort ist.“

Das Trio habe ihm gesagt, dass es „ein sehr guter Schritt in meiner Karriere sein kann und ich nicht zweifeln soll“.

Vázquez bringt Erfahrung mit

Der 34-Jährige, der in zehn Profi-Jahren bei Real Madrid fünfmal die Champions League gewann, für diese Saison aber keinen neuen Vertrag bei den Königlichen erhielt, will in Leverkusen mit seiner Erfahrung vorangehen. „Ich möchte gerne helfen, dass wir ein gutes Jahr zusammen spielen“, sagte Vázquez, der einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Bayer-Sportchef Simon Rolfes habe in den Gesprächen zuvor verraten, dass es „eine sehr gute, junge Mannschaft ist, dass erfahrene Spieler wie ich die Jungen unterstützen müssen, damit wir etwas Großes aufbauen“.

Bayer gegen Bremen gefordert

Auf den gewaltigen Umbruch bei Bayer blickt Vázquez gelassen. Es gebe „Spieler, die kommen, Spieler, die gehen. Das Wichtigste ist, dass wir eine Mannschaft aufbauen. Jeder Anfang ist schwer, aber mit Siegen wird das Vertrauen größer“, sagte der Rechtsaußen, der bereits im Ligaspiel bei Werder Bremen am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) zum Einsatz kommen könnte.