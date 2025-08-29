Woltemade-Wechsel lässt Bayern kalt: „Sind sehr attraktiv“

SID 29.08.2025 • 10:47 Uhr Wochenlang hatten sich die Münchner um den Nationalspieler bemüht, nun wechselt er wohl in die Premier League.

Fußball-Rekordmeister Bayern München sieht sich trotz des bevorstehenden Wechsels seines Wunschspielers Nick Woltemade zu Newcastle United in einer starken Position. „Es ist immer die Entscheidung von den Spielern, wo sie hingehen, wo sie ihre Karriereschritte setzen wollen. Aber wir als Bayern München sind sehr, sehr attraktiv“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag. Dennoch habe die englische Premier League „natürlich auch große Argumente“.

Gerade finanziell „spielen sie ein bisschen in einer anderen Liga“, betonte Freund. Man habe in den vergangenen Jahren gesehen, „dass unglaublich viel Geld im Spiel ist, dass sie brutale Möglichkeit haben, nicht nur zwei oder drei, sondern viele Vereine“, ergänzte der Österreicher: „Das ist schon extrem.“ Natürlich sei deswegen „sehr viel Geld von der Premier League in die Bundesliga geflossen“, aber auch viel Qualität abgewandert.

Die Münchner hatten in diesem Sommer wochenlang versucht, Woltemade zu verpflichten, die finanziellen Vorstellungen der Münchner und des VfB Stuttgart lagen aber zu weit auseinander. Nun wechselt der Nationalspieler laut übereinstimmenden Medienberichten für bis zu 90 Millionen Euro zum letztjährigen Vierten der Premier League.