Eberl mit klarem Bayern-Bekenntnis: „Mein Herz ist hier“

SID 12.09.2025 • 11:02 Uhr Der Münchner Sportvorstand hat sich nach den kontroversen Aussagen von Uli Hoeneß kämpferisch und emotional gezeigt.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat nach den kontroversen Aussagen von Uli Hoeneß ein emotionales Bekenntnis zum Rekordmeister abgegeben. „Mein Herz ist hier. Ich habe never ever daran gedacht, hier hinzuschmeißen, weil dafür habe ich viel zu viel noch vor. Ich möchte nicht bei Bayern München arbeiten, sondern ich möchte mit Bayern München erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe, das ist das, wofür ich jeden Tag kämpfe, wofür ich brenne“, sagte Eberl vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Hamburger SV.

Über seine persönlichen Gefühle wollte der 51-Jährige am Freitag allerdings nicht sprechen. „Das bleibt bei mir“, so Eberl. Darüber könne jeder „debattieren, wie er möchte. Ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wie hartnäckig ich auch bin, um Dinge umzusetzen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Deswegen bin ich hier.“ Er tue alles „mit Leidenschaft. Ich musste in meinem Leben immer kämpfen.“

Ehrenpräsident Hoeneß hatte Eberl am Sonntag im Sport1-Doppelpass als „ziemlich empfindlich“ bezeichnet. Der Sportvorstand habe „so seine Probleme, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.“