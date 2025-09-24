Newsticker
Doppeltes Pech für Leipzig

Doppeltes Pech für Leipzig

Doppelt bittere Nachrichten für RB Leipzig: Die Sachsen müssen gleich zwei personelle Rückschläge hinnehmen.
SID
Doppelt bittere Nachrichten für RB Leipzig: Die Sachsen müssen gleich zwei personelle Rückschläge hinnehmen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Kosta Nedeljkovic und Max Finkgräfe verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, fällt Nedelkovic wegen einer Stressreaktion im rechten Knie aus, der 21 Jahre alte Außenverteidiger Finkgräfe laboriert an einer Verletzung des linken Innenbandes.

Beide Spieler werden mehrere Wochen fehlen. Ein Einsatz Finkgräfes nach der Oktober-Länderspielpause gilt aber als realistisch.

Finkgräfe noch ohne Einsatz für RB

Finkgräfe hatte bis jetzt noch keinen Einsatz in der laufenden Bundesligasaison bekommen. Nedelkovic hatte bereits kurze Einsätze gegen Heidenheim und den 1. FC Köln.

Unterdessen kehrten Antonio Nusa, Romulo, Assan Ouédraogo und Lukas Klostermann am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Amadou Haidara arbeitet nach muskulären Problemen weiter individuell und absolvierte Teile der Einheit.

