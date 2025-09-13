Frankfurt ein Bayern-Jäger? „Vielleicht hört der Scheiß auf“

SID 13.09.2025 • 06:11 Uhr Nach der Niederlage in Leverkusen will Dino Toppmöller nichts mehr von einer angeblichen Rolle als Verfolger des deutschen Rekordmeisters hören.

Sichtlich genervt winkte Dino Toppmöller ab. Von der Rolle als vermeintlicher Bayern-Jäger wollte der Trainer von Eintracht Frankfurt nun wirklich nichts mehr hören. „Vielleicht“, motzte er deshalb nach dem 1:3 (0:2) bei Bayer Leverkusen am Sky-Mikrofon, „hört der ganze Scheiß jetzt auch mal auf.“

Toppmöller wirkte bedient im Anschluss an die erste Saisonniederlage der Hessen. Der SGE-Coach sprach von einem verdienten Sieg für Leverkusen, „aber daran haben wir einen gehörigen Anteil. Wenn du hier etwas mitnehmen willst, brauchst du eine Topleistung, es war aber nur eine Okay-Leistung“, kritisierte er. Nach dem eindrucksvollen Start in diese Spielzeit hätte der Champions-League-Teilnehmer schließlich zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze springen können.

Aber auch Nationalspieler Robin Koch warb für einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten der Frankfurter. „Ich denke, es ist jetzt auch von außen ersichtlich, dass wir mit Aussagen ein bisschen auf die Bremse treten sollten“, sagte der Kapitän: „Wir haben eine junge Mannschaft.“