Frankfurt leiht Smolcic in die Türkei aus

Champions-League-Starter Eintracht Frankfurt hat Verteidiger Hrvoje Smolcic erneut verliehen. Der Fußball-Bundesligist einigte sich mit dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Kocaelispor auf ein Leihgeschäft bis Saisonende.
Eintracht Frankfurt gibt Verteidiger ab
Nach der Station in Linz zieht es den Verteidiger in die Türkei. Der Süper-Lig-Rückkehrer Kocaelispor kann ihn im Sommer fest verpflichten.
Zieht weiter durch Europa: Hrvoje Smolcic
© IMAGO/SID/Jürgen Kessler
Zudem besitzt der Klub aus Izmit eine Kaufoption für den 25-Jährigen.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Smolcic war 2022 vom HNK Rijeka zur Eintracht gewechselt und absolvierte in zwei Jahren 32 Pflichtspiele für die Hessen.
Vergangene Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den Linzer ASK in der österreichischen Bundesliga. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.