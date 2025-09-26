Kompany über Bayern-Form: "Man kann nie sicher sein"

SID 26.09.2025 • 05:38 Uhr Der Rekordmeister hat den besten Start in der Bundesliga-Geschichte hingelegt. Ist das Hoch von Dauer?

Trainer Vincent Kompany will mit Bayern München nach dem fulminanten Saisonstart weiter im Flow bleiben.

„Im Moment sind wir in einer guten Phase. Wir haben uns dieses Momentum verdient“, sagte der 39-Jährige und mahnte gleichzeitig zur Vorsicht: Nicht nur aus den Erfahrungen der vergangenen Saison wisse man, „dass in einer Saison manchmal dieser Dip kommt“, sagte Kompany über einen möglichen Knick in der Formkurve: „Man kann nie sicher sein - und das ist auch das Schöne am Fußball.“

Fertigt Bayern auch Werder ab?

Vier Siege aus vier Spielen, 18:3 Tore und die Tabellenführung: Der Rekordmeister hat den besten Start in der Bundesliga-Geschichte hingelegt. Vor dem Duell mit Werder Bremen am Abend (ab 20:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) spricht vieles für den nächsten Erfolg. Doch auch in der vergangenen Saison waren die Bayern eindrucksvoll gestartet, hatten sich dann aber eine Schwächephase inklusive zweier Niederlagen in der Champions League gegen Aston Villa und den FC Barcelona erlaubt.