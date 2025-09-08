Leverkusen gibt neuen Trainer bekannt

SID 08.09.2025 • 15:29 Uhr Leverkusen hat einen neuen Trainer. Kasper Hjulmand folgt auf Erik ten Hag.

Ein Däne als neuer Hoffnungsträger: Kasper Hjulmand tritt bei Bayer Leverkusen die Nachfolge von Erik ten Hag an. Die Rheinländer bestätigten die Einigung mit dem 53-Jährigen am Montag.

Der frühere dänische Nationaltrainer erhält einen Vertrag bis 2027, soll am Mittwoch erstmals das Training leiten und am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt geben.

Rolfes: „Kasper ist der Richtige“

„Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird“, sagte Sportchef Simon Rolfes.

Hjulmand bezeichnete es als „Auszeichnung, ein solches Team anvertraut zu bekommen. Die Aufgabe motiviert mich sehr, nach überragenden Erfolgen in der Vergangenheit jetzt sowohl mit bewährten als auch mit aufregenden neuen Spielern die Zukunft von Bayer 04 Leverkusen zu gestalten.“

Überraschende Lösung

Hjulmand zählte nicht zu den prominent gehandelten Namen, als der Vizemeister in der Vorwoche nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen ten Hag vor die Tür setzte.

Doch weder die vagen Hinweise zum früheren Weltklasse-Stürmer Raúl, den spanische Medien ins Gespräch gebracht hatten, noch jene zu Ex-Leipzig-Coach Marco Rose oder dem ehemaligen Tottenham-Teammanager Ange Postecoglou konkretisierten sich.

In Dänemark spricht man von einer „Bombe“

Stattdessen muss nun Hjulmand den XXL-Umbruch unter dem Bayerkreuz moderieren. Das Ekstrabladet in Hjulmands dänischer Heimat bezeichnete die Nachricht als „Bombe“.

Nach seinem Rücktritt als dänischer Nationalcoach im Sommer 2024 war Hjulmand zwar vereinslos, hatte aber weiterhin einen Beratervertrag beim dänischen Fußballverband. Dieser muss Medienberichten zufolge aufgelöst werden.

Kein Unbekannter in der Bundesliga

Der Fachmann betreute die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 (Vorrunden-Aus) sowie den Europameisterschaften 2021 (Halbfinale) und 2024 (Achtelfinale) - im Vorjahr schied er in einem verregneten K.o.-Duell in Dortmund gegen das DFB-Team aus.

Zuvor hatte er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim FSV Mainz 05 gearbeitet.

Die Trainerstation in der Bundesliga war in der Saison 2014/15 von wenig Erfolg gekrönt. Zwar starteten die Rheinhessen damals vielversprechend, doch nach nur 21 Bundesliga-Spielen musste Hjulmand, der damals die Nachfolge von Thomas Tuchel angetreten hatte, wieder gehen.

Carro zeigt sich überzeugt

Nicht zuletzt Hjulmands kommunikative Fähigkeiten, die er bei der EM 2021 rund um den Herzstillstand von Christian Eriksen bewies, dürften ihm nun aber zugutekommen. Vor allem die Kommunikation war ten Hag in dessen kurzer Amtszeit zum Verhängnis geworden.

„Neben den fachlich starken Argumenten als Trainer haben uns auch Kasper Hjulmands Prinzipien der Teamführung überzeugt“, sagte Geschäftsführer Fernando Carro.

„Eine neu zusammengestellte und entwicklungsfähige Mannschaft wie die unsere braucht deutliche Vorgaben und wird von dem transparenten, kommunikativen und empathischen Stil Kaspers profitieren.“

Kniffliger Start für Hjulmand

Zuvor hatte sich die Bayer-Chefetage nur 505 Tage nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft im April des Vorjahres einen folgenschweren Fehler eingestanden und den Druck auf sich selbst erhöht.

Rolfes ließ sich für seinen „zweiten Schuss“ in der Post-Alonso-Ära anschließend einige Zeit – wurde nun aber rechtzeitig vor dem dritten Bundesliga-Spieltag fündig.