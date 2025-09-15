Medien: Gladbach stellt Seoane frei

SID 15.09.2025 • 17:30 Uhr Die Borussia hat nach drei Spieltage noch kein Tor erzielt.

Borussia Mönchengladbach hat sich nach nur drei Spieltagen offenbar von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Das berichteten der kicker und weitere Medien am frühen Montagabend. Der Fußball-Bundesligist hatte am Sonntag mit 0:4 gegen Werder Bremen verloren, es wäre die früheste Trainer-Entlassung der Vereinshistorie.

Die Borussia steht mit nur einem Punkt und 0:5 Toren auf dem 16. Tabellenplatz, schlechter war Gladbach in 58 Jahren Bundesliga nur in der Saison 2015/16 (0 Punkte, 2:8 Tore) gestartet. Saisonübergreifend wartet das Team seit zehn Begegnungen auf einen Sieg.