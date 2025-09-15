Borussia Mönchengladbach hat sich nach nur drei Spieltagen offenbar von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Das berichteten der kicker und weitere Medien am frühen Montagabend. Der Fußball-Bundesligist hatte am Sonntag mit 0:4 gegen Werder Bremen verloren, es wäre die früheste Trainer-Entlassung der Vereinshistorie.
Medien: Gladbach stellt Seoane frei
Die Borussia hat nach drei Spieltage noch kein Tor erzielt.
Zuletzt in der Kritik: Gerardo Seoane
© AFP/SID/THOMAS KIENZLE
Die Borussia steht mit nur einem Punkt und 0:5 Toren auf dem 16. Tabellenplatz, schlechter war Gladbach in 58 Jahren Bundesliga nur in der Saison 2015/16 (0 Punkte, 2:8 Tore) gestartet. Saisonübergreifend wartet das Team seit zehn Begegnungen auf einen Sieg.
Seoane hatte die Fohlen im Sommer 2023 als Nachfolger von Daniel Farke übernommen. Damit war er nach Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) der dienstälteste Trainer der Bundesliga.