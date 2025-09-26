Musiala und Co.: „Ernsthafte Hoffnung“ auf baldige Rückkehr

SID 26.09.2025 • 09:35 Uhr Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito fehlen dem FC Bayern seit Monaten, sollen aber noch in diesem Jahr zurück kommen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hofft offenbar mehr denn je auf eine zeitnahe Rückkehr seiner Langzeitverletzten um Starspieler Jamal Musiala. „Wir haben die ernsthafte Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können“, sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito im Interview mit Sky.

Zuletzt war von den Münchner Verantwortlichen wiederholt der November als möglicher Zeitpunkt für eine Rückkehr der drei Profis genannt worden. Eberl betonte nun, er wolle niemandem „da irgendeinen Druck machen, weil es sind alles sehr langwierige Verletzungen. Aber momentan laufen die Reha-Maßnahmen so, dass wir ernsthaft Hoffnung haben, dass sie dieses Jahr noch auf dem Platz stehen können.“