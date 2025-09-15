St. Pauli nach Startrekord angriffslustig - Wagner "traurig"

SID 15.09.2025 • 05:38 Uhr Nach dem starken Saisonstart herrscht Hochstimmung auf dem Hamburger Kiez. Augsburgs Trainer Sandro Wagner hatte dagegen schlechte Laune.

Spiel gedreht, zweiter Sieg, Startrekord: Nach der nächsten Bundesliga-Party am Millerntor schwärmte Trainer Alexander Blessin von einer „geilen“ Mentalitätsleistung seiner Mannschaft. „Es hat Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken“, sagte er nach dem 2:1 (1:1) des FC St. Pauli gegen den FC Augsburg.

Der Dreier nach Rückstand katapultierte den Kiez-Klub auf den vierten Platz. Sieben Punkte aus drei Spielen - das gab es bei den Hamburgern in der ersten Liga noch nie. „Der Blick auf die Tabelle fühlt sich gut an, aber wir werden ruhig bleiben“, versprach Blessin, stellte aber auch klar: „Wir sind weiter hungrig.“

Schon am Freitag (20.30 Uhr/Sky) kann St. Pauli nachlegen, dann winkt beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart sogar die vorübergehende Tabellenführung. „Wir fahren mit gutem Gefühl und breiter Brust dahin“, so Blessin: „Wissen aber dass es ein richtig starker Gegner ist.“