Steffen über Boniface: "Ein liebenswerter Mensch"

SID 26.09.2025 • 06:16 Uhr „Wir lachen viel miteinander“, sagt der Werder-Coach Horst Steffen über den Neuzugang.

Werder Bremens Trainer Horst Steffen hat Neuzugang Boniface auch für dessen Eigenschaften abseits des Platzes gelobt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe ihn als sehr liebenswerten Menschen kennengelernt, er ist sehr sympathisch, umgänglich und mannschaftsdienlich“, sagte der 56-Jährige der Süddeutschen Zeitung.

Boniface? „Wir lachen viel miteinander“

Werder hatte den Stürmer kurz vor Ende der Transferperiode von Bayer Leverkusen ausgeliehen, bisher blieb der 24-Jährige aber noch unauffällig. Das gelte aber nicht für den Menschen Boniface. „Wir lachen viel miteinander, ich finde es schön, wenn ein Spieler so einen Humor hat und so eine Freude zeigt. In unsere Gruppe ist er gleich super reingekommen. Was andere sagen und wie es woanders war, weiß ich nicht“, sagte Steffen.