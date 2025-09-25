Keeper-Neuigkeiten bei Bayern

SID 25.09.2025 • 11:50 Uhr Beim FC Bayern gibt es Neuigkeiten auf der Torhüterposition. Jonas Urbig könnte zurückkehren, derweil springt Sven Ulreich ein.

Bayern Münchens verletzter Ersatztorhüter Jonas Urbig könnte Anfang Oktober wieder in den Kader zurückkehren. „Wenn alles gut läuft, dann haben wir ihn vielleicht gegen Eintracht Frankfurt zur Verfügung“, sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag: „Aber das ist schon extrem positiv.“

Im Training hatte der 22-jährige Urbig einen Muskelfaserriss an den Adduktoren erlitten. Bislang hatte der Klub keine Angaben zur Ausfallzeit gemacht. Das Duell mit der Eintracht steigt am 4. Oktober in Frankfurt (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

„Jonas hat einfach so eine kämpferische Mentalität“, lobte Kompany. Deshalb traue er ihm die schnelle Genesung zu. Allerdings wäre der Belgier auch „zufrieden“, wenn Urbig erst nach der Länderspielpause Mitte Oktober wieder fit wäre.

Urbig nur im Pokal im Tor

Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Urbig in einer der anstehenden Partien Manuel Neuer im Tor ersetzen könnte. Zwischen dem Kapitän und seinem ersten Ersatz soll es in dieser Saison eine Art „Job-Sharing“ geben.

In den bisherigen sieben Pflichtspielen stand Urbig lediglich in der ersten Pokalrunde beim SV Wehen Wiesbaden (3:2) im Tor.

Für die Spiele gegen Werder Bremen am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und am Dienstag in der Champions League beim Paphos FC auf Zypern (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) steht dem Rekordmeister Routinier Sven Ulreich als Neuer-Ersatz zur Verfügung.