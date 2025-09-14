VfB-Kapitän Karazor bedient: "Basics vergessen"

SID 14.09.2025 • 06:34 Uhr Die Schwaben schenken im Derby eine Führung spät her. Es gibt Aufarbeitungsbedarf.

Atakan Karazor richtete nach dem bitteren Einbruch im Baden-Württemberg-Duell beim SC Freiburg (1:3) einen eindringlichen Appell an seine Mitspieler. "Wir müssen wieder an die Basics denken. Das haben wir bis zur 80. Minute geschafft und dann haben wir wieder die Basics vergessen", sagte der Kapitän des VfB Stuttgart bei Sky: "Und zwar Männer aufnehmen, Flanken verhindern, Schüsse blocken. Das müssen wir von der ersten bis zur 90. Minute hinkriegen und dann werden wir auch unsere Siege holen."

Nach dem traumhaften Führungstreffer von Ermedin Demirovic per Hacke (20.) kassierten die Schwaben ab der 81. Minute innerhalb von 10:31 Minuten drei Treffer. "Wir verteidigen bis dahin alles extrem gut weg. Dann kassierst du eins und musst versuchen den Punkt über die Linie zu ziehen", sagte Demirovic: "Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das Spiel hergeben. Deshalb tut es brutal weh."