"Was soll das?" Hamann wettert wegen angedachter Elfmeter-Reform

SPORT1 27.09.2025 • 15:17 Uhr Die TV-Experten Dietmar Hamann und Patrick Helmes finden deutliche Worte. Es geht um die angedachte Elfmeter-Reform.

Sowohl Dietmar Hamann als auch Patrick Helmes haben sich über die angedachte neue Regel beim Elfmeter, wonach es keinen Nachschuss mehr geben soll, aufgeregt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die sollten erstmal die Handspielregel erstmal so reformieren und umschreiben, dass es nicht mehr diese unsäglichen Handelfmeter gibt“, sagte Hamann bei Sky.

„Veränderung, die der Fußball nicht braucht“

Als „Unsinn” bezeichnete sein Expertenkollege Patrick Helmes die angedachte Regeländerung. „Du nimmst dem Stürmer die zweite Chance“, fuhr Helmes fort: „Das ist eine Veränderung, die der Fußball nicht braucht.“

Einmal richtig in Rage legte Hamann nach: „Das ist doch Quatsch, jetzt den Nachschuss da wegzunehmen. Was soll das alles? Das ist alles Unsinn. Mit jeder Veränderung nimmst du dem Fußball etwas, was ihn ausmacht.“

{ "placeholderType": "MREC" }