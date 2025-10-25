Bayern im Stau: Duell in Gladbach startet verspätet

SID 25.10.2025 • 15:01 Uhr Im Borussia-Park rollt der Ball am Samstagnachmittag erst um 15.45 Uhr.

Die Begegnung in der Fußball-Bundesliga zwischen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach und Spitzenreiter Bayern München am Samstagnachmittag wird 15 Minuten später angepfiffen. „Grund dafür ist eine verkehrsbedingte Verzögerung bei der Anreise der Mannschaft des FC Bayern“, schrieb der deutsche Rekordmeister bei X. Damit rollt der Ball im Borussia-Park erst um 15.45 Uhr.