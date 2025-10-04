Gleichauf mit Müller: Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

SID 04.10.2025 • 21:14 Uhr Neuer Rekord für Manuel Neuer. Der Torhüter stellt einen Bundesliga-Rekord ein und zieht mit Thomas Müller gleich.

Manuel Neuer hat seinen 362. Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und ist damit an der Spitze der ewigen Rangliste mit seinem früheren Teamkollegen Thomas Müller gleichgezogen.

Der Torhüter gewann am Samstagabend mit Bayern München 3:0 (2:0) bei Eintracht Frankfurt. Nach der Länderspielpause kann Neuer dann mit einem Sieg des deutschen Rekordmeisters im Klassiker gegen Borussia Dortmund die alleinige Führung übernehmen.

„Das ist geil, auf jeden Fall. Ich freue mich, mit Thomas gleichgezogen zu haben“, sagte Neuer am Sky-Mikrofon: „Das Schöne ist, dass wir noch einige Spiele vor der Brust haben.“

Bundesliga: Neuer feierte seinen ersten Sieg mit Schalke 04

Seinen ersten Sieg feierte Neuer bei seinem Bundesliga-Debüt mit Schalke 04 am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen (1:0). Insgesamt gewann der heute 39-Jährige 77 Begegnungen (156 Spiele) in der Liga mit den Königsblauen. Mit den Bayern gelangen Neuer bislang 285 Siege (373) im Oberhaus.

