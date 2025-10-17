Henriksen zu Wiedersehen mit Hjulmand: "Nicht das Wichtigste"

SID 17.10.2025 • 13:38 Uhr Dass er gegen den ehemaligen Nationaltrainer Dänemarks eine schlechte Bilanz aufweist, interessiert den Mainzer Coach wenig.

Trainer Bo Henriksen vom Bundesligisten FSV Mainz 05 beschäftigt nicht mit dem Aufeinandertreffen mit seinem Landsmann Kasper Hjulmand. „Für mich ist nicht der Trainer das Wichtigste, sondern das Spiel und dass wir drei Punkte holen“, sagte der Däne vor dem Spiel gegen Hjulmands Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr).

Die beiden Coaches treffen zum ersten Mal in der Bundesliga aufeinander, zuvor duellierten sie sich in Dänemark als Trainer des FC Nordsjaelland (Hjulmand) und AC Horsens (Henriksen) - zumeist behielt Hjulmand die Oberhand. „Er hat 100 Prozent die bessere Statistik, er hatte aber auch eine Mannschaft mit einem zehnmal so großen Budget wie meine. Aber ich habe gegen ihn gewonnen“, sagte Henriksen.

Ein einziges Mal siegte Henriksen in acht Duellen gegen den ehemaligen dänischen Nationaltrainer und Coach der Mainzer (vier Remis, drei Niederlagen). Er schöpft daraus die Erkenntnis: „Hjulmand ist nicht unschlagbar.“