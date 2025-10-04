Körbel hofft auf erneuten Eintracht-Coup gegen Bayern

SID 04.10.2025 • 06:18 Uhr Die Hessen kamen bei Atlético Madrid unter die Räder. Eine Klub-Legende ist dennoch voller Hoffnung.

Die Frankfurter Fußball-Ikone Karl-Heinz Körbel glaubt trotz der Lehrstunde von Madrid an eine Überraschung seiner Eintracht im Topspiel gegen Bayern. „Man muss das abschütteln, aber Dino Toppmöller und das Team werden das schaffen. Wir werden ein anderes Gesicht zeigen“, sagte der Bundesliga-Rekordspieler in der Samstagsausgabe von Münchner Merkur/tz: „Das wissen die Eintracht-Spieler, das wissen aber auch die Bayern, die ja schon vor uns gewarnt haben.“

Er sehe das noch genauso wie zu seiner aktiven Zeit. „Wenn jemand die Bayern schlagen kann, wird es Eintracht Frankfurt sein“, führte Körbel aus: „Die Bayern liegen uns. Das bestätigt mir beispielsweise auch Uli Hoeneß jedes Mal, wenn wir uns sehen oder telefonieren.“ Er bewundere die Münchner zwar „für ihren Kader, für ihren Spielwitz. Aber wir müssen uns nicht verstecken.“ Er wisse, dass die Bayern „nicht gerne“ nach Frankfurt kommen.