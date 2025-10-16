Newsticker
BVB-Boss Ricken mit Kampfansage an FC Bayern

Ricken mit Kampfansage an Bayern

BVB-Boss Lars Ricken glaubt an eine Chance für die Dortmunder am Samstag bei den Bayern, auch wenn die der klare Favorit seien.
BVB-Trainer Niko Kovac spricht über die "Mia-san-Mia"-Mentalität des FC Bayern und die Rolle der Dortmunder vor dem Klassiker.
Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken freut sich auf das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC Bayern.

„Natürlich ist das ein Gradmesser. Es ist die größte Aufgabe im europäischen Fußball, aber die kommt genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Ricken (49) im Interview mit RTL/ntv.

Der Ex-Profi sieht die Rollen im Klassiker eindeutig verteilt. „Ich glaube schon, dass die Bayern klarer Favorit sind in diesem Spiel, weil sie einfach wirklich eine außergewöhnliche Form haben“, sagte Ricken.

BVB-Boss Ricken: „Wir rechnen uns schon was aus“

Doch, fügte er hinzu, „man sollte jetzt auch nicht außer Acht lassen: Wir sind seit sieben Monaten ungeschlagen in der Bundesliga, und dementsprechend rechnen wir uns schon was aus.“

Der BVB ist mit 14 Punkten erster Verfolger der Bayern (18), die in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben haben. Doch das Selbstvertrauen in Dortmund ist durch die jüngsten Leistungen gestiegen.

„Wir fahren maximal ambitioniert hin. In der ganzen Vorbereitung des Spiels geht es nicht darum zu fragen, wie nehmen wir einen Punkt mit“, sagte Ricken, „sondern was müssen wir tun, um dort auch zu gewinnen?“

