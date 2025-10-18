Schlotterbeck hadert mit erster Halbzeit

SID 18.10.2025 • 20:50 Uhr Der BVB-Führungsspieler beklagt den fehlenden Mut im ersten Durchgang in München.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat nach dem verlorenen Topspiel mit Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga bei Bayern München mit der schwachen ersten Halbzeit gehadert. "Um in München zu bestehen, musst du mit Mut spielen, mit Eiern spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit vermissen lassen. Wir haben keinen Zweikampf geführt", sagte Schlotterbeck nach der 1:2 (0:1)-Niederlage des BVB bei Sky.

In der ersten Hälfte dominierte der deutsche Rekordmeister und hätte höher führen müssen. Die Gäste gaben im ersten Durchgang keinen Torschuss ab. Nach dem Wechsel war der BVB deutlich aktiver. "In der zweiten Halbzeit waren wir besser als die Bayern. Aber über 90 Minuten war es zu wenig", sagte Schlotterbeck.