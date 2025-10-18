Schröder stützt Polanski: "Eugen ist unser Trainer"

SID 18.10.2025 • 06:33 Uhr Nach der Pleite bei Union Berlin stärkt Gladbachs neuer Sportchef dem Interimstrainer den Rücken. Und fordert gleichzeitig Ergebnisse.

Rouven Schröder, neuer Sportchef beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, hat Interimstrainer Eugen Polanski nach der Pleite bei Union Berlin erneut das Vertrauen ausgesprochen. „Grundsätzlich ist die Überzeugung da“, sagte Schröder nach der 1:3 (1:2)-Niederlage am Freitag im Interview mit der ARD-Sportschau.

In der kommenden Trainingswoche wolle Schröder weitere Eindrücke sammeln: „Man kriegt da noch ein besseres Grundgefühl. Wie wird das Training umgesetzt? Wie gehen die Spieler darauf ein? Ein ganz normaler Prozess im Fußball. Das ist kein Abprüfen Tag für Tag. Es gibt ein grundsätzliches Gefühl. Wir sind trotzdem positiv. Wir haben auch heute gute Dinge gesehen. Wir sind nicht blauäugig. Aber Eugen ist unser Trainer.“

Schröder hatte das Amt als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus unter der Woche angetreten. Bei seiner Vorstellung am Donnerstag hatte er bereits Polanski den Rücken gestärkt. Derzeit ist noch offen, ob der etatmäßige U23-Trainer, der bei bislang keinem Sieg aus vier Bundesliga-Spielen steht, zur Dauerlösung wird. Polanski hatte infolge der Trennung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen.