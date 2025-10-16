VfB-Coach Hoeneß plant Undav-Rückkehr in Wolfsburg

SID 16.10.2025 • 13:45 Uhr Deniz Undav fehlte sechs Wochen verletzt. Wie Sebastian Hoeneß verrät, kehrt der Deutsche gegen Wolfsburg mindestens in den Kader zurück.

Mit Rückkehrer Deniz Undav will der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur bleiben. Der Nationalspieler kehrt nach seinem Innenbandanriss im linken Knie mindestens zurück in den Kader, möglicherweise auch gleich in die Startelf.

„Ich bin da mit ihm im Austausch“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Duell beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr): „Ich werde das morgen final entscheiden.“

Am vergangenen Donnerstag stand Undav im Testspiel gegen die SV Elversberg (2:0) nach sechs Wochen Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz.

Demirovic und Leweling fehlen verletzt

Für Hoeneß sei wichtig, die Belastung seines Angreifers zu steuern. „Ich muss natürlich schauen, dass er nicht nur durch dieses Spiel kommt, sondern dann auch für die nächsten Wochen zur Verfügung steht“, sagte der 43-Jährige. Bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November stehen dem VfB sieben Pflichtspiele in vier Wochen bevor.

Angesichts der Ausfälle in der Offensive habe man „jetzt eine Situation, von der wir gehofft haben, dass sie vielleicht bis zum Winter nicht eintritt“, sagte Hoeneß und meinte damit die Ausfälle von Ermedin Demirovic (Fraktur der Fußwurzel) und Jamie Leweling (Adduktorenprobleme).

Fragezeichen hinter Neuzugang

Fragezeichen stehen zudem hinter Offensivspieler Badredine Bouanani. Der Algerier konnte bislang nicht trainieren, „da sein Flug von der Nationalmannschaft Verspätung hatte“, erklärte Hoeneß. Außerdem wird zudem Ersatzkeeper Stefan Drljaca (Muskelverletzung) fehlen.