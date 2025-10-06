Bundesliga: Werder monatelang ohne Agu

SID 06.10.2025 • 15:42 Uhr Werder Bremen muss monatelang auf Felix Agu verzichten. Die Behandlungsweise des 26-Jährigen soll noch geklärt werden.

Verletzungspech für Werder Bremen: Der nigerianische Nationalspieler Felix Agu wird dem Fußball-Bundesligisten monatelang fehlen. Agu hat beim 1:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli am Samstag eine Verletzung der Syndesmose erlitten. Dies ergaben Untersuchungen am Montagvormittag.

Aktuell werden laut Klubangaben die verschiedenen Therapieoptionen geprüft, über das Vorgehen soll zeitnah eine Entscheidung getroffen werden.