Bundesliga: Werder monatelang ohne Agu

Verletzungspech für Werder Bremen: Der nigerianische Nationalspieler Felix Agu wird dem Fußball-Bundesligisten monatelang fehlen. Agu hat beim 1:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli am Samstag eine Verletzung der Syndesmose erlitten. Dies ergaben Untersuchungen am Montagvormittag.
Werder monatelang ohne Agu
Werder Bremen muss monatelang auf Felix Agu verzichten. Die Behandlungsweise des 26-Jährigen soll noch geklärt werden.
Felix Agu (rechts) im Duell gegen den FC Bayern
© AFP/SID/Alexandra BEIER
Aktuell werden laut Klubangaben die verschiedenen Therapieoptionen geprüft, über das Vorgehen soll zeitnah eine Entscheidung getroffen werden.
„Es tut mir wahnsinnig leid für Felix“, sagte Trainer Horst Steffen: „Wir werden alles dafür tun, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Leider müssen wir aber davon ausgehen, dass Felix uns längerfristig fehlen wird.“