Wolfsburgs Arnold für Stuttgart-Spiel fraglich

SID 16.10.2025 • 13:33 Uhr Maximilian Arnold hatte sich während der Länderspielpause in einem Testspiel eine Verletzung zugezogen.

Der angeschlagene Kapitän Maximilian Arnold vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart fraglich. Wie Trainer Paul Simonis vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sagte, habe Arnold am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert, dennoch stehe hinter dem Einsatz des 33-Jährigen ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler hatte sich während der Länderspielpause im Testspiel gegen Hertha BSC eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Ob Wolfsburgs dänischer Star-Neuzugang Christian Eriksen in Arnolds möglicher Abwesenheit sein Startelfdebüt geben könnte, wollte Simonis derweil nicht verraten. „Er hat jetzt 20-mal trainiert, letzte Woche mit der Nationalmannschaft trainiert und auch zwei Spiele gemacht. Ich glaube, dass er jede Woche stärker wird. Wir müssen die Entscheidung machen, wann wir mit Christian anfangen“, sagte er.

Die Wolfsburger, deren Saisonziel das Erreichen des Europapokals ist, haben in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Folge verloren und sind bereits fünfmal in Serie ohne Sieg. Als Tabellen-15. steht das Team unmittelbar vor den Abstiegsplätzen.