Bayer sorgt für historisches Heidenheim-Debakel

SID 08.11.2025 • 17:23 Uhr Leverkusen zerlegt den FCH in der ersten Halbzeit. Schick trifft früh, Maza glänzt – Heidenheim erlebt ein Debakel.

Mit einem famosen Sturmlauf hat sich Bayer Leverkusen auch in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Eine Woche nach der Lehrstunde von München ließ der Vizemeister dem überforderten Tabellen-Schlusslicht 1. FC Heidenheim beim 6:0 (5:0) keine Chance und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Für die Gäste war es die höchste Niederlage ihrer noch jungen Bundesliga-Geschichte.

Leverkusens Torjäger Patrik Schick (2./22.), Jonas Hofmann (16.), Ernest Poku (27.) und der bärenstarke Ibrahim Maza (45.+1) sorgten schon vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Während sich Maza (53.) belohnte und erhöhte, blieb der FCH den Nachweis seiner Bundesliga-Tauglichkeit schuldig - und ließ jegliche Gegenwehr vermissen.

Drei Tage nach seinem Siegtreffer als Joker bei Benfica Lissabon (1:0) kehrte Schick in die Bayer-Startelf zurück. Dazu durfte Maza, der in der Champions League auf der ungewohnten Sechser-Position überzeugt hatte, erneut von Beginn an ran - und rückte gleich in den Fokus.

Der 19-Jährige eroberte stark den Ball und leitete den Gegenangriff ein, an dessen Ende Schick nach 76 Sekunden die Führung erzielte. Anders als bei der Abwehrschlacht in Portugals Hauptstadt suchte Bayer gegen die völlig chancenlosen Heidenheimer umgehend den Weg nach vorne.

Erst erhöhte Hofmann per Kopf, dann prallten FCH-Torhüter Diant Ramaj und Kapitän Patrick Mainka derart unglücklich zusammen, dass Schick den Ball nur noch dankend über die Linie schieben musste. Den Leverkusener Sturmlauf veredelte Poku, als nicht einmal eine halbe Stunde gespielt war. Nie zuvor hatte Bayer in der Bundesliga so früh mit 4:0 geführt.

Die Rheinländer, die in München (0:3) die Grenzen aufgezeigt bekommen hatten, benötigten jedoch keineswegs ihr Toplevel. Eine Woche nach dem Punktgewinn gegen Eintracht Frankfurt (1:1) enttäuschte das Team von Frank Schmidt auf allen Ebenen. Heidenheim fiel in sich zusammen, offensiv ging nichts. Schon in der 33. Minute nahm der FCH-Coach einen Doppelwechsel vor.