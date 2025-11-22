Bayern gegen Freiburg mit Neuer - Kimmich auf der Bank

SID 22.11.2025 • 14:33 Uhr Der Torwart steht rechtzeitig zur Verfügung, der Mittelfeldchef wird zunächst geschont.

Bayern München kann im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen, verzichtet aber zunächst auf Joshua Kimmich. Während Torwart Neuer seine Magen-Darm-Erkrankung rechtzeitig auskuriert hat und in der Startelf von Trainer Vincent Kompany steht, sitzt Mittelfeldchef Kimmich nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk erst einmal auf der Bank.

Im Vergleich zum 2:2 bei Union Berlin vor der Länderspielpause nimmt Kompany drei Änderungen vor. U21-Nationalspieler Tom Bischof rückt für Konrad Laimer in die Viererkette, Aleksandar Pavlovic übernimmt den Posten von Kimmich auf der Sechs, Jungstar Lennart Karl vertritt den angeschlagenen Serge Gnabry (muskuläre Probleme).