Bayern gegen Freiburg mit Neuer - Kimmich auf der Bank

Der Torwart steht rechtzeitig zur Verfügung, der Mittelfeldchef wird zunächst geschont.
Torwart und Kapitän: Manuel Neuer
Torwart und Kapitän: Manuel Neuer
SID
Bayern München kann im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen, verzichtet aber zunächst auf Joshua Kimmich. Während Torwart Neuer seine Magen-Darm-Erkrankung rechtzeitig auskuriert hat und in der Startelf von Trainer Vincent Kompany steht, sitzt Mittelfeldchef Kimmich nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk erst einmal auf der Bank.

Im Vergleich zum 2:2 bei Union Berlin vor der Länderspielpause nimmt Kompany drei Änderungen vor. U21-Nationalspieler Tom Bischof rückt für Konrad Laimer in die Viererkette, Aleksandar Pavlovic übernimmt den Posten von Kimmich auf der Sechs, Jungstar Lennart Karl vertritt den angeschlagenen Serge Gnabry (muskuläre Probleme).

Erstmals seit seiner abermaligen Fußverletzung und erstmals in dieser Saison steht Hiroki Ito im Kader. Für die Bayern ist es die Generalprobe für den nächsten Kracher in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) beim FC Arsenal, dem Tabellenführer der englischen Premier League.

