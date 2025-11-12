„Berater“ Tah: Schlotterbeck „stehen sehr viele Türen offen“

SID 12.11.2025 • 14:14 Uhr Der Münchner Verteidiger sieht den umworbenen Dortmunder in einer "entscheidenden Situation in seiner Karriere" und bietet Rat an.

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah hat sich seinem DFB-Kollegen Nico Schlotterbeck bei dessen schwieriger Zukunftsplanung als „Berater“ angeboten. „Wenn er einen Ratschlag braucht oder mit mir sprechen möchte, dann kann er das gerne tun. Ich bin da“, sagte der Profi von Bayern München am Mittwoch im Quartier der DFB-Auswahl und schmunzelte.

Schlotterbecks Verein Borussia Dortmund möchte unbedingt mit dem Verteidiger über dessen Vertragsende 2027 hinaus verlängern. Der 25-Jährige wird allerdings von einigen Topklubs umworben und gilt auch in München als Kandidat für den Fall, dass sich Abwehrchef Dayot Upamecano für einen Abschied vom deutschen Rekordmeister entscheiden sollte.