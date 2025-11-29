Trainer Vincent Kompany von Bayern München schont im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky) Kräfte. Der Coach bringt nach dem 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal, der ersten Niederlage der Saison, vier frische Kräfte. Min-Jae Kim, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und Luis Díaz rücken in die Startelf.
Kompany schont vier Stars - Upamecano nicht im Kader
Der französische Nationalspieler fehlt aus Gründen der Belastungssteuerung.
Bayern Münchens Erfolgstrainer Vincent Kompany
Dagegen bekommen Josip Stanisic, Michael Olise und Serge Gnabry eine Pause und sitzen zunächst nur auf der Bank. Abwehrchef Dayot Upamecano steht „aufgrund der Belastungssteuerung“ nicht einmal im Kader, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.