Kompany vor Union: "Konto auf Null stellen"

SID 07.11.2025 • 10:41 Uhr Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany fordert von seinen Spielern mentale Stärke ein.

Für den riesigen Spagat zwischen der Glitzerwelt Champions League und dem harten Bundesliga-Alltag hat Vincent Kompany ein einfaches Rezept.

Der Trainer des FC Bayern forderte seine Seriensieger vor dem Gastspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dazu auf, „das Konto auf Null“ zu stellen.

Er habe „unheimlich viel Respekt“ vor Spielen wie jenem jetzt an der Alten Försterei, betonte Kompany und sprach von einer „schönen Herausforderung“. Seine Elf müsse sich nach dem beeindruckenden 2:1 bei Königsklassen-Titelverteidiger Paris Saint-Germain allerdings „mental auf ein anderes Spiel vorbereiten“.

Bayern jagt Guardiola-Rekord

„Man muss den Knopf total umdrehen, sofort“, sagte Kompany: „Es wird nicht leicht, es wird ein Kampf und nicht nur um Ballbesitz oder gutes Pressing gehen – es wird auch sehr, sehr viel um Standardsituationen und Zweikämpfe gehen.“ Nach dem 1:1 bei Union in der vergangenen Saison müsse er seinen „Jungs“ aber diesmal „nicht zu viel erklären“, ergänzte er.

Die Bayern streben in Berlin den 17. Sieg in Serie an und den zehnten nacheinander in der Bundesliga. Damit würden sie den Startrekord aus der Saison 2015/16 unter Pep Guardiola einstellen.