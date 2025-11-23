Newsticker
Nach Schicker-Verbleib: Baumann hofft auf "Ruhe"

Die Führungskrise der Kraichgauer ist auch Thema bei der Mannschaft. Umso wichtiger, dass der sportlich Verantwortliche bleibt.
Oliver Baumann (Foto) sieht Schicker-Verbleib positiv
© IMAGO/Steinsiek.ch/SID/Grant Hubbs
SID
Nationaltorhüter Oliver Baumann sieht den Verbleib von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in der Führungskrise bei der TSG Hoffenheim als bedeutendes Signal.

„Es ist wichtig, dass da Ruhe reinkommt, Andi bleibt und eine gute Führung herrscht. Bislang hat uns das als Mannschaft nicht so arg tangiert, bei einem Sportchef hätte es das schon eher“, sagte der 35-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) sowie Finanzchef Frank Briel hatten im Zuge der Affäre um Spielerberater Roger Wittmann gehen müssen, in der Folge war zudem Präsident Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Bundesliga: Schicker wechselt nicht nach Wolfsburg

Schicker wurde schließlich mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht, ehe die TSG am Samstagabend eine Mitteilung zum Verbleib veröffentlichte.

Schicker wird in Hoffenheim fortan ein Führungsduo mit Tim Jost, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, bilden. Die Mannschaft habe sich von den ganzen Diskussionen nicht beeinflussen lassen.

„Natürlich reden wir darüber, es ist auch Thema. Da brauchen wir nicht drumherum reden“, so Baumann: „Aber wir bekommen es sehr gut hin, dass wir unser Ding durchziehen, und das muss weiter der Fokus bleiben. Dafür sind wir Profis und dafür geht es in der Bundesliga um zu viel.“

