Unrühmlicher Rekord für Mainzer Kohr

Der 31-Jährige überholt Jens Nowotny und Luiz Gustavo.
Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigt Dominik Kohr Rot
Der 31-Jährige überholt Jens Nowotny und Luiz Gustavo.

Dominik Kohr hat beim 1:1 (0:1) des FSV Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim seinen neunten Platzverweis kassiert - und damit einen unrühmlichen Rekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt.

Mit der Roten Karte wegen groben Foulspiels nach Videobeweis (88.) zog der 31-Jährige in seinem 316. Spiel an Jens Nowotny und Luiz Gustavo vorbei.

Kohr kassierte bisher sechs Ampelkarten, dreimal sah er Rot. In dieser Saison war Kohr bereits im September beim bisher einzigen Saisonsieg der Mainzer in Augsburg (4:1) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

