Sorge um El Mala: Shootingstar muss Training abbrechen

SID 05.11.2025 • 13:00 Uhr Bilder zeigen den 19-Jährigen mit einem Eisbeutel am Knöchel.

Sorge um Said El Mala: Der Shootingstar des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln musste nur wenige Tage vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach das Training angeschlagen abbrechen. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, wurde der 19-Jährige bei einem Zweikampf am linken Knöchel getroffen.

Bilder zeigen, wie El Mala zunächst noch auf dem Platz behandelt wird und dann mit einem dicken Eisbeutel um den Knöchel auf einem Medizinkoffer sitzt. Wie schlimm die Verletzung ist und ob El Mala am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Topspiel in Gladbach mitwirken kann, ist noch offen.