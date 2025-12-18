RB mit Personalsorgen in “absolutes Topspiel” gegen Bayer

Trainer Ole Werner fehlt im letzten Spiel des Jahres seine Flügelzange.

RB Leipzig geht mit Personalsorgen in der Offensive in das letzte Bundesligaspiel des Jahres gegen Verfolger Bayer Leverkusen. Neben Shootingstar Yan Diomande, der bereits mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup weilt, fällt auch Außenstürmer Johan Bakayoko mit muskulären Problemen aus.

“Vor dem Jahreswechsel macht es wenig Sinn, das übers Knie zu brechen”, sagte Trainer Ole Werner vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) über einen Einsatz des Belgiers. Damit fehlt Werner seine etablierte Flügelzange.

Gegen Leverkusen geht es für RB darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Mit einem Auswärtssieg könnten die Rheinländer an den Sachsen vorbeiziehen. “Es ist zum Jahresende eine richtige Aufgabe für uns und ein absolutes Topspiel, auf das man sich trotz der Personalsituation auf beiden Seiten freuen kann”, betonte Werner.