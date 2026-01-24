Eintracht Frankfurt: Krösche verkündet Trainer-Entschluss

SID 24.01.2026 • 19:17 Uhr Die Trainersuche in Frankfurt zieht sich. In der Champions League wird noch kein neuer Mann auf der Bank sitzen.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche setzt auch in der Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur auf Interimscoach Dennis Schmitt.

Auf die Frage, ob Schmitt, der das Team gemeinsam mit Klubikone Alexander Meier betreut, auch am Mittwoch gegen Tottenham und anschließend in der Liga gegen Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stehen werde, sagte Krösche: „Auf jeden Fall das nächste Spiel.“

Eintracht Frankfurt: Toppmöller-Nachfolge bleibt offen

Wann die Hessen einen Nachfolger für den in der Vorwoche entlassenen Dino Toppmöller vorstellen wollen, ließ Krösche nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:3) am Samstag offen. „Wir werden den Richtigen auswählen, und wenn es soweit ist, dann werden wir es verkünden.“