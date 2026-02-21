Bundesliga heute: Union - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (15:30 Uhr) läuft Bayer 04 Leverkusen im Stadion An der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin auf. Die Statistik ist eindeutig: Union gewann nur eines der 13 Bundesliga-Duelle mit Leverkusen – das 1:0 im Januar 2021 – und wartet seitdem zehn Spiele (5U / 5N) auf einen weiteren Erfolg. Auch vor eigenem Publikum sieht es düster aus: Von den letzten fünf Heimpartien gegen die Rheinländer sprang lediglich ein Sieg heraus.

Union - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Union Berlin steckt mit nur zwei Punkten aus fünf Rückrundenspielen in seinem schwächsten Rückrundenstart seit Bundesliga-Zugehörigkeit. Sieben Ligapartien in Folge blieben die Köpenicker sieglos (4U / 3N), in den vergangenen drei Heimspielen kassierten sie stets das erste Tor.

Dennoch sorgt Leopold Querfeld für Lichtblicke: Der 22-Jährige steht vor seinem 50. Bundesliga-Einsatz und traf zuletzt in zwei Partien nacheinander per Elfmeter – der Elfmeter bei der 2:3-Pleite beim Hamburger SV war bereits sein vierter erfolgreich verwandelter Elfmeter in dieser Saison. Seit Max Kruse 2020/21 verwandelte kein Union-Spieler mehr Strafstöße in einer Spielzeit.

Leverkusen mit Rückenwind und Schick im Fokus

Bayer reist nach vier Bundesliga-Partien ohne Niederlage (3S / 1U) in die Hauptstadt. Die Werkself überzeugt vor allem in der Anfangsphase: In 90 Prozent ihrer Ligaspiele fiel mindestens ein Tor vor der Pause, auswärts sogar in neun Begegnungen in Serie. Patrik Schick erzielte beim 4:0 gegen St. Pauli sein 71. Bundesliga-Tor für Leverkusen; bei einem weiteren Treffer würde er mit Vereinsikone Herbert Waas (72) gleichziehen.

Nach seinem Doppelpack beim 2:0-Auswärtssieg in Piräus unter der Woche betonte Kapitän Robert Andrich: „Der erste Schritt ist gemacht.“ Trainer Kasper Hjulmand rotierte dort kaum – ein Hinweis darauf, dass er seiner eingespielten Formation auch in Berlin vertrauen könnte.

Statistik spricht für frühe Tore – Kopfballduelle im Fokus

Im direkten Vergleich prallen die Kontraste aufeinander: Leverkusen stellt mit 60 Prozent Ballbesitz die zweitpasssicherste Mannschaft der Liga, Union agiert mit nur 38 Prozent Ballbesitz traditionell abwartend und führt die wenigsten Pässe. Während Bayer bereits 16 Treffer in der ersten halben Stunde markierte, kassierten die Berliner in diesem Zeitraum lediglich vier Gegentore.

Bemerkenswert wird der Kampf in der Luft: Union gewann ligaweit die zweitmeisten Kopfballduelle (496), doch Leverkusen köpfte zuletzt gegen St. Pauli dreimal ein – eingestellter Vereinsrekord seit Datenerfassung 2004/05.

Wird 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.