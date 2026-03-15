Bundesliga heute: Bremen - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2026 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 15. März 2026 empfängt der SV Werder Bremen den 1. FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr im heimischen Weserstadion. Auf der Bank der Hanseaten nimmt seit fünf Spieltagen Daniel Thioune Platz, während bei den Rheinhessen Urs Fischer die sportliche Verantwortung trägt.

Für Werder ist es die Chance, die aktuell längste laufende ungeschlagene Serie gegen einen Bundesligisten auszubauen: Sechs Partien in Folge blieben die Grün-Weißen zuletzt gegen Mainz ohne Niederlage, darunter zwei Heimsiege ohne Gegentor (4:0, 1:0).

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Bremen reist mit frischem Rückenwind aus zwei Ligaerfolgen in Serie an – in diesen beiden Partien erzielte die Mannschaft bereits sechs Treffer, ein Tor mehr als in den zehn Begegnungen zuvor zusammen. Mainz dagegen teilte in den vergangenen drei Bundesligaspielen jeweils die Punkte und ist unter Fischer seit vier Partien sieglos (drei Remis, eine Niederlage).

Trotzdem könnte der FSV mit einem erneuten Punktgewinn zum ersten Mal seit einem Jahr vier Ligaspiele in Folge ungeschlagen bleiben. Einen Dämpfer stellt allerdings die bislang drittschwächste Saisonbilanz der Rheinhessen seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit dar (24 Punkte nach 25 Spieltagen).

Schlüsselduelle und statistische Besonderheiten

Werder setzt unter Thioune vermehrt auf intensives Gegenpressing: Seit dem 21. Spieltag gewinnen die Bremer im Schnitt sechs Bälle pro Partie im Angriffsdrittel – nur Bayern München arbeitet noch aggressiver. Regisseur Romano Schmid glänzt mit nun sieben Assists und ist Ligaspitze bei Torschussvorlagen aus dem Spiel heraus (57). Im Zentrum trifft Jens Stage auf seinen Tor-Konkurrenten Nadiem Amiri; beide führen seit Saisonbeginn 2024/25 das Bundesliga-Mittelfeld-Torjäger-Ranking mit jeweils 17 Treffern an.

Auf Mainzer Seite kommt zudem Danny da Costa in Topform nach Bremen: In seinen letzten drei Einsätzen sammelte der Rechtsverteidiger so viele Scorerpunkte (ein Tor, zwei Assists) wie in den 62 Ligaspielen zuvor zusammen. Auffällig: In 80 Prozent der Mainzer Saisonspiele fiel bereits in Halbzeit eins mindestens ein Treffer, während die Gäste seit 18 Auswärtspartien ohne Zu-null-Erlebnis sind.

Aktuelle Entwicklungen abseits des Rasens

Abseits des Bundesliga-Alltags bewegt sich bei beiden Klubs einiges. In Bremen endet im Frauen- und Mädchenfußball eine Ära: Nach 19 Jahren hat Abteilungsleiterin Birte Brüggemann ihren Abschied angekündigt, eine Nachfolge soll laut Verein „zeitnah“ präsentiert werden. In Mainz liegt der Fokus neben dem Ligakampf auch auf der internationalen Bühne: Sportvorstand Christian Heidel warnte jüngst vor Conference-League-Gegner Sigma Olmütz, mahnte aber zugleich, die positive Leistung beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart als Motivation mitzunehmen. Beide Teams gehen also mit frischen Eindrücken aus Verein und Umfeld in das Duell an der Weser.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.