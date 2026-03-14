Bundesliga heute: Frankfurt - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 12:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Samstag den 1. FC Heidenheim 1846 im Deutsche Bank Park.

Auf der Bank der Hessen sitzt seit Mitte Januar Albert Riera, der einen eindrucksvollen Start hingelegt hat: In vier der ersten fünf Bundesliga-Partien unter seiner Regie punktete die SGE (zwei Siege, zwei Remis). Bemerkenswert ist dabei vor allem die defensive Stabilisierung – drei Mal blieb Frankfurt zuletzt ohne Gegentor, exakt so oft wie in den ersten 20 Saisonspielen zuvor.

Frankfurt - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Seit Rieras Amtsübernahme kassierte Eintracht Frankfurt nur vier Gegentreffer und stellt damit aktuell die beste Abwehr der Liga. Zuvor zählten die Hessen gemeinsam mit Heidenheim noch zu den defensivschwächsten Teams. Offensiv bringt Frankfurt mit lediglich 287 Torschüssen zwar die zweitschwächste Schussbilanz im Oberhaus, doch die Chancenverwertung von 17 Prozent wird ligaweit nur vom FC Bayern überboten. Diese Effektivität könnte erneut zum Trumpf werden.

Heidenheim in der Ferne weiterhin ohne Durchschlagskraft

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt reist mit der Hypothek von zwölf Bundesligaspielen ohne Sieg (drei Remis, neun Niederlagen) an den Main. Die Schwaben stellen mit 57 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga und bringen auswärts bislang lediglich vier Zähler auf die Habenseite. Zudem blieb der FCH in den vergangenen beiden Auswärtspartien torlos, insgesamt hat das Team seit 26 Pflichtspielen immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Hoffnungsträger bleibt Luca Kerber, der am vergangenen Spieltag als erst sechster Mehrfachpacker der Heidenheimer Bundesliga-Geschichte glänzte.

Bilanz klar pro SGE – Zukunftsfragen abseits des Rasens

Historisch spricht vieles für die Gastgeber: In sechs Pflichtduellen ist Frankfurt gegen Heidenheim ungeschlagen, gewann fünf Partien und spielte nur einmal remis – das 1:1 im Hinspiel. In Frankfurt blieb die SGE in beiden bisherigen Bundesliga-Duellen ohne Gegentor; zudem sah sie in den letzten fünf Begegnungen jeweils die erste Gelbe Karte. Während Heidenheim zuletzt sieben Mal in Folge das erste Gegentor kassierte, will Frankfurt seine weiße Weste unter Riera wahren. Abseits des Platzes sorgt derweil die Zukunft von Sportvorstand Markus Krösche für Gesprächsstoff. Trotz sportlicher Erfolge seit seinem Amtsantritt 2021 soll laut Medienberichten offen sein, ob er seinen bis 2028 laufenden Vertrag erfüllt – auch, weil wirtschaftliche Vorgaben wie jährliche Transferüberschüsse seine Planungen maßgeblich beeinflussen.

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.