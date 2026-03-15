Bundesliga heute: Freiburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2026 • 14:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr der Ball im Europa-Park Stadion rollt, bringt der Sport-Club Freiburg eine eindrucksvolle Serie mit: Seit elf Bundesliga-Heimspielen sind die Breisgauer ungeschlagen (7 Siege, vier Remis). Ein weiterer Punktgewinn würde den eingestellten Vereinsrekord von zwölf Partien ohne Heimniederlage bedeuten.

Bemerkenswert dabei: In jedem der letzten 17 Liga-Auftritte vor eigenem Publikum gelang mindestens ein Treffer, und in den jüngsten vier Heimspielen fiel dieser sogar stets schon in der ersten Halbzeit. Auf der Bank sitzt dabei Julian Schuster, der seine Mannschaft gegen einen Gegner anleitet, den Freiburg in der Bundesliga bislang nur zweimal bezwingen konnte – allerdings jeweils in der eigenen Arena.

Freiburg - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Im Fokus steht einmal mehr Vincenzo Grifo. Der 32-Jährige erzielte gegen Bayer Leverkusen sein 105. Pflichtspieltor für den SC und ist nun mit Nils Petersen gleichgezogen. Heute könnte er zum alleinigen Rekordschützen der Klubgeschichte aufsteigen – passend zu seiner überragenden Saisonbilanz: In 42 Prozent der Freiburger Heimspiele hat der Offensivregisseur getroffen, seine Chancenverwertung von 32 Prozent ist ligaweit Spitze unter allen Spielern mit mindestens 20 Abschlüssen.

Hinzu kommt Freiburgs Stärke bei ruhenden Bällen: 16 Standardtreffer bedeuten Rang drei im Ligavergleich, während Union im Kalenderjahr 2026 bereits sieben Gegentreffer nach Standards hinnehmen musste.

Union Berlin reist ohne Querfeld und Schäfer in den Breisgau

Für den 1. FC Union Berlin gestaltet sich die Aufgabe zusätzlich schwierig, weil Steffen Baumgart auf zwei Stammkräfte verzichten muss. Innenverteidiger Leopold Querfeld fehlt nach seiner fünften Gelben Karte; mit 951 Pässen und 170 gewonnenen Zweikämpfen ist er intern in beiden Kategorien führend.

Ebenfalls gesperrt bleibt András Schäfer nach seiner Roten Karte gegen Werder Bremen. Schäfer ist mit durchschnittlich 12,9 gelaufenen Kilometern und 2,9 Tacklings pro 90 Minuten eine wichtige Säule im Berliner Mittelfeld. Ohne das Duo wollen die Köpenicker eine Negativserie beenden: Unter Baumgart setzte es zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Folge, insgesamt holte Union aus den vergangenen fünf Ligapartien nur einen Sieg und steckt mit lediglich fünf Punkten in der Rückrunde tief im Tabellenkeller.

Direkter Vergleich und Schlüsselstatistiken vor Anpfiff am Sonntag

Trotz Freiburger Heimvorteils spricht der jüngste direkte Vergleich für die Gäste: Der Sport-Club wartet seit sechs Bundesliga-Duellen auf einen Sieg gegen Union und gewann nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen die Eisernen. Allerdings demonstrierten die Breisgauer in dieser Saison enorme Comeback-Qualitäten und sammelten schon 16 Punkte nach Rückständen – Bestwert hinter dem FC Bayern. Union dagegen brachte es nach Rückständen erst auf vier Zähler. Die Berliner kassierten in dieser Spielzeit bereits 42 Gegentore, so viele wie nie zuvor nach 25 Spieltagen, und mussten beim 1:4 gegen Bremen die geteilte höchste Saisonpleite hinnehmen.

Freiburgs Innenverteidiger Matthias Ginter steuerte derweil fünf Scorerpunkte bei und zählt mit zwölf Kopfballtreffern seit 2012 zu den gefährlichsten Abwehrspielern der Liga – ein Faktor, der insbesondere bei Standards ins Gewicht fallen könnte.

Wird Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.