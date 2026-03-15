Bundesliga heute: Stuttgart - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2026 • 16:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Sonntag um 19:30 Uhr in der MHPArena angepfiffen wird, treffen zwei Klubs aufeinander, deren jüngste Duell-Geschichte eine klare Wendung genommen hat. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten musste der VfB Stuttgart so lange auf den ersten Sieg warten wie gegen RB Leipzig – in den ersten elf Vergleichen blieb er sieglos.

Doch seither gewannen die Schwaben drei der letzten vier Pflichtspielduelle, darunter das 3:1 im DFB-Pokal-Halbfinale der Vorsaison, und entschieden alle drei jüngsten Heimspiele gegen die Sachsen für sich. Trotzdem blieb Stuttgart in den vergangenen zehn Pflichtpartien gegen Leipzig nie ohne Gegentreffer, während in allen sieben jüngsten Aufeinandertreffen mindestens drei Tore fielen.

Stuttgart - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 50 (Stuttgart) beziehungsweise 48 Treffern stellen beide Teams vor dem 26. Spieltag die viert- und fünftbeste Offensive der Bundesliga. Im Mittelpunkt stehen zwei Angreifer, die derzeit Liga-Schlagzeilen machen: VfB-Stürmer Deniz Undav hat in 48 Prozent aller Ligapartien getroffen, zuletzt viermal in Serie und jeweils mit Tor und Assist – ein eingestellter Vereinsrekord seit 2004/05, den zuvor nur Mario Gomez erreicht hatte.

Gegen Leipzig war der 29-Jährige bereits an sechs Bundesligatreffern beteiligt (4 Tore, zwei Vorlagen). Auf der Gegenseite erzielte Leipzigs Teenager Yan Diomande kürzlich seinen zehnten Saisontreffer; unter allen U20-Akteuren in Europas Top-5-Ligen hat 2025/26 nur Barcelonas Lamine Yamal häufiger getroffen. Jünger als Diomande bei Tor Nummer zehn waren in der Bundesliga zuvor nur Mathys Tel und Jadon Sancho.

Formstarke Teams und beeindruckende Serien in der Bundesliga

Der VfB reist mit nur einer Niederlage aus den letzten zwölf Ligapartien (sieben Siege, vier Remis) in das Duell und spielt mit aktuell 47 Punkten seine zweitbeste Saison dieses Jahrtausends – übertroffen nur von 2023/24 (53 Zähler nach 25 Spieltagen).

Zehn Siege aus den jüngsten 13 Heimspielen unterstreichen die Stärke in der MHPArena; hier sammelte seit dem 33. Spieltag der Vorsaison nur der FC Bayern mehr Punkte. RB Leipzig wiederum weist mit 47 Punkten seine beste Zwischenbilanz seit fünf Jahren auf, blieb in der Liga zuletzt fünfmal ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und traf in jedem der vergangenen 13 Bundesligaspiele mindestens einmal. Bemerkenswert: Die Sachsen wandelten an den letzten beiden Spieltagen jeweils einen Rückstand noch in einen Sieg um, haben aber saisonübergreifend bereits 18 Punkte nach Führungen abgegeben.

Trainer, Taktik und weitere Fakten zum Sonntagabend in der MHPArena

Sebastian Hoeneß nimmt beim VfB Stuttgart auf der Bank Platz und muss sein Team womöglich ohne große personelle Experimente führen, denn in den letzten fünf Ligaspielen kassierten die Schwaben insgesamt weniger als vier Gelbe Karten – ein Indiz für Disziplin. Zudem ließ Stuttgart erst neun Gegentore nach Standards zu; nur RB Leipzig (sechs) steht hier noch besser da.

Hoeneß wurde jüngst vor dem Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto an die Finalniederlage seines Vaters Dieter 1987 erinnert und kündigte an, diese Familiengeschichte „drehen“ zu wollen – ein Signal für den hohen Anspruch in Cannstatt. Auf der anderen Seite coacht Ole Werner eine Leipziger Mannschaft, die mit 403 Abschlüssen die zweitmeisten Torschüsse der Liga abfeuert und in den jüngsten vier Partien stets mindestens drei Treffer sah. Die Voraussetzungen für ein torreiches Bundesliga-Duell sind somit erneut gegeben, zumal in den vergangenen acht direkten Begegnungen stets beide Teams trafen.

Wird VfB Stuttgart gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.