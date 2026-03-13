FC Bayern: Davies bleibt wohl in München

Maximilian Huber 13.03.2026 • 10:42 Uhr Alphonso Davies wird die anstehenden Länderspiele der kanadischen Nationalmannschaft höchstwahrscheinlich verpassen. Das gibt Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch bekannt.

Nach seiner erneuten Verletzung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo wird Bayern-Star Alphonso Davies mit großer Wahrscheinlichkeit die anstehenden Länderspiele der kanadischen Nationalmannschaft verpassen. Das gab Nationaltrainer Jesse Marsch bekannt.

„Er wird im März wahrscheinlich nicht dabei sein, was aber in Ordnung ist. Wir werden ihn wahrscheinlich in München lassen und dafür sorgen, dass er wieder vollständig fit und zu 100 Prozent einsatzbereit ist, aber ich bin zuversichtlich, dass er das schaffen wird“, sagte der Ex-Leipzig-Trainer im Gespräch mit TSN.

Davies hatte sich gegen Bergamo eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein zugezogen. Eine strukturelle Verletzung liegt nicht vor.

Davies ist „natürlich niedergeschlagen“

„Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er ist natürlich niedergeschlagen und ein wenig frustriert, aber er sagte, dass diese kleine Verletzung im Vergleich zu der, die er vor einem Monat hatte, viel weniger schwerwiegend ist. Es wird wahrscheinlich zwei bis drei Wochen dauern, bis er wieder fit ist“, fuhr Marsch fort.

Bayern-Trainer Vincent Kompany äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) ähnlich. „Es hätte schlimmer kommen können“, meinte der Belgier mit Blick auf die verletzten FCB-Spieler. „Bei Alphonso Davies hilft uns die Länderspielpause, ich hoffe, dass wir danach wieder den vollen Kader haben.“

Davies hatte im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und fiel mehrere Monate verletzungsbedingt aus. Nach seinem Comeback erlitt der 25-Jährige im Februar einen Muskelfaserriss und fiel rund zwei Wochen aus.

Marsch-Botschaft an Davies: „Einfach positiv bleiben“

„Neben seiner Frustration war meine Botschaft an ihn, einfach positiv zu bleiben. Es ist nicht einfach, wenn man sich von solchen Langzeitverletzungen erholt. Du wirst wieder fit werden. Du bist jung. Du bist stark. Wir müssen nur die richtigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Rückschläge gibt“, erläuterte Marsch.