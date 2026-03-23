Kehl-Nachfolger schon gefunden? Mit ihm soll der BVB einig sein

Philipp Heinemann 23.03.2026 • 12:46 Uhr Borussia Dortmund wird bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor offenbar sehr schnell fündig. Der Erbe von Sebastian Kehl kommt wohl aus der zweiten Liga.

Der Nachfolger von Sebastian Kehl als Sportdirektor von Borussia Dortmund ist offenbar bereits gefunden. Nils-Ole Book soll den langjährigen BVB-Funktionär ersetzen. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, sagte der 40-Jährige dem BVB bereits zu.

Zu klären seien derweil noch die Transfermodalitäten zwischen den Vereinen: Book steht derzeit bei der SV Elversberg unter Vertrag – Dortmund muss also vermutlich eine Ablöse für ihn bezahlen.

Der Sportvorstand hat sich im Zuge seiner Arbeit bei dem Zweitligisten einen Namen gemacht. Dort ist er seit 2023 Sportvorstand, zuvor war er fünf Jahre als Sportdirektor tätig. Book gilt als der Architekt der sensationellen Entwicklung des Klubs.

BVB-Fan Book vor dem ganz großen Sprung?

Der voraussichtliche Kehl-Erbe gilt außerdem als großer BVB-Fan, der die Schwarz-Gelben schon seit Kindestagen im Herzen trägt. Während sein Abgang für Elversberg mitten im Aufstiegskampf einen herben Verlust darstellen würde, wäre der Wechsel für Book selbst ein großer Schritt.

Elversberg ist nach der Spielerkarriere – er lief unter anderem für den MSV Duisburg und Wehen Wiesbaden auf – seine erste und einzige Station. Er arbeitete seit 2017 zunächst als Scout und dann als Sportdirektor für den Klub.