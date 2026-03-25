Wohlgemuth über neuen Undav-Vertrag: „Bin zuversichtlich“

SID 25.03.2026 • 07:59 Uhr Deniz Undav befindet sich in bestechender Form. Der VfB Stuttgart will ihn langfristig binden.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart blickt optimistisch auf die Vertragsgespräche mit Nationalstürmer Deniz Undav. „Ich bin zuversichtlich, dass es mit ihm über 2027 hinaus weitergeht“, sagte Wohlgemuth der Sport Bild: „Aus der Perspektive von Deniz ist der VfB sportlich und darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Adresse.“

Man wolle mit Undav weiterhin zusammenarbeiten und werde dafür mit vollem Einsatz spielen. „Natürlich ist es aber auch so, dass wir wirtschaftlich bestimmte Linien nicht überschreiten dürfen“, sagte Wohlgemuth.

Der Vertrag des Angreifers, der mit derzeit 18 Treffern zweitbester Torjäger der Bundesliga ist, endet nach der Spielzeit 2026/27. Ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen und dann einen ablösefreien Abgang zu riskieren, sei „ganz sicher nicht unser Plan. Deswegen führen wir Gespräche“, sagte Wohlgemuth.