Real erklärt: Kein Kontakt wegen Bayern-Star Olise

SID 20.06.2026 • 18:31 Uhr Der spanische Rekordmeister weist Spekulationen der Medien zurück. Sie entsprächen "nicht der Realität".

Real Madrid hat Spekulationen über ein Werben um Bayern Münchens französischen Star Michael Olise zurückgewiesen. Man wolle „klarstellen, dass weder direkter noch indirekter Kontakt zu dem genannten Fußballer, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld bestanden hat“, teilte der spanische Rekordmeister am Samstag auf seiner Homepage mit.

Die Königlichen betonten „die ausgezeichneten institutionellen Beziehungen“ zum FC Bayern, mit dem sie „eine lange Geschichte gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Wertschätzung“ verbinde. Man bedauere die „Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen“.