Bundesliga heute: FC Bayern – Union LIVE im TV & Stream

Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern will sich die Tabellenspitze in der Bundesliga zurückerobern. Gelegenheit dazu haben die Münchener am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER), wenn Union Berlin in der Allianz Arena gastiert. Schiedsrichter der Begegnung ist Benjamin Brand.

So sehen sie die Bundesliga mit FC Bayern – Union Berlin heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Neben der Vorbereitung auf das Heimspiel sorgten beim FCB zuletzt auch einige Themen abseits des Rasens für Gesprächsstoff. Unter der Woche verlängerte Sportdirektor Christoph Freund und Harry Kane winkt ein weiterer Meilenstein: Der Engländer steht nach 97 Bundesligaspielen bei 99 Treffern und könnte gegen die Eisernen die magische 100-Tore-Marke knacken.

Die Berliner hingegen stehen vor der schweren Aufgabe, gegen den Rekordmeister die Formkurve nach oben zu biegen. Mit einem Punkt und zehn Gegentoren nach drei Partien erlebten die Unioner ihren schlechtesten Saisonstart im Oberhaus der Vereinsgeschichte.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.