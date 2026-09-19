Bundesliga heute: Frankfurt – Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Eintracht Frankfurt empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Als Tabellenführer reist der Sport-Club Freiburg heute Nachmittag zum Bundesliga-Duell bei Eintracht Frankfurt.

Um 15.30 Uhr wird im Deutsche Bank Park gespielt, wo die Eintracht auf den bislang makellosen Saisonstart der Breisgauer trifft: Freiburg gewann die ersten drei Bundesliga-Partien und entschied sogar die ersten sechs Pflichtspiele der Saison für sich.

Frankfurt – Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Sport-Club Freiburg startet mit Rekordwerten

Der Sport-Club Freiburg hat sich mit drei Siegen zum Auftakt an die Spitze der Bundesliga gesetzt und kann nun den Vereinsrekord von fünf Bundesliga-Siegen in Serie einstellen.

Die Breisgauer stellen mit nur einem Gegentor die aktuell beste Defensive der Liga, zugleich sind ihre zehn Treffer der höchste Wert nach drei Spieltagen und ein neuer Freiburger Vereinsrekord. Igor Matanovic kehrt dabei zu seinem Ex-Klub zurück, für den er zuvor in der Bundesliga auflief.

Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg: starke Serie der SGE

Eintracht Frankfurt punktete in zwölf der vergangenen 13 Bundesliga-Duelle mit dem SC Freiburg und ist gegen die Breisgauer seit acht Spielen ungeschlagen. Im Deutsche Bank Park holte die SGE in den vergangenen vier Heimduellen mit Freiburg zehn von zwölf möglichen Punkten. Frankfurt gewann in dieser Bundesliga-Saison ligaweit bereits 166 Zweikämpfe, Freiburg folgt mit 158 erfolgreichen Duellen auf dem geteilten dritten Platz.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Eintracht Frankfurt gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.