BVB-Profi Julian Ryerson spielt mit zerrissener Hose

Im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB kommt es zu einem kuriosen Zwischenfall. Es geht um die Hose von Julian Ryerson.

Ein Trikot-Vergehen mit Folgen: Julian Ryerson hat während der Partie seines BVB beim VfB Stuttgart (1:0) kurzzeitig mit einer zerrissenen Hose gespielt.

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit lief Ryerson mit einer teilweise zerfetzten Hose über den Platz. Immer wieder signalisierte er der Bank, dass er offensichtlich eine neue benötige. Aber was war passiert?

Julian Ryerson (2.v.r.) begutachtet die Überreste seiner zerrissenen Hose Julian Ryerson (2.v.r.) begutachtet die Überreste seiner zerrissenen Hose © SPORT1

Ryersons Hose reißt nach Lewelings Trikot-Vergehen

Die TV-Bilder gaben Aufschluss: Stuttgarts Jamie Leweling versuchte kurz nach seiner Einwechslung in der 64. Minute, seinen Gegenspieler Ryerson in einem Zweikampf zu stoppen, bekam aber nur die Hose seines Kontrahenten zu fassen – und der Stoff gab nach.

Sehr zum Ärger von Ryerson wurde die Aktion von Schiedsrichter Tobias Stieler nicht mit einem Foulspiel geahndet. In der 68. Minute nutzte der Verteidiger eine Spielunterbrechung, um an der Seitenlinie seine kaputte gegen eine intakte Hose einzutauschen.

Nach einem Foul von Teamkollege Jobe Bellingham handelte sich Ryerson später auch noch selbst eine Gelbe Karte wegen Meckerns ein, unmittelbar danach wurde er ausgewechselt (82.) und stapfte gefrustet vom Platz.

Dortmund gewann die Partie dank eines Treffers von Maximilian Beier (70.).

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